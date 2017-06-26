Роспотребнадзор консультирует туристов по инфекциям на курортах

Роспотребнадзор запустил Всероссийскую горячую линию по туристическим услугам и инфекционным угрозам за пределами России.

Специалисты ведомства готовы проконсультировать отправляющихся на отдых россиян об их правах при получении туристических услуг, рассказать о составляющих безопасного отдыха и эпидемиологической ситуации в странах мира.

Согласно данным ВОЗ, ежегодно в России серьезными инфекционными заболеваниями страдают несколько миллионов человек. Примерно для 10 тысяч человек это заканчивается летальным исходом. Многие опасные инфекции попадают в Россию из зарубежных стран, сообщает Regnum.

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