Роспотребнадзор консультирует туристов по инфекциям на курортах
Роспотребнадзор запустил Всероссийскую горячую линию по туристическим услугам и инфекционным угрозам за пределами России.
Специалисты ведомства готовы проконсультировать отправляющихся на отдых россиян об их правах при получении туристических услуг, рассказать о составляющих безопасного отдыха и эпидемиологической ситуации в странах мира.
Согласно данным ВОЗ, ежегодно в России серьезными инфекционными заболеваниями страдают несколько миллионов человек. Примерно для 10 тысяч человек это заканчивается летальным исходом. Многие опасные инфекции попадают в Россию из зарубежных стран, сообщает Regnum.
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