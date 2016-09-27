Роспотребнадзор ждет эпидемии гриппа после новогодних каникул

Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что после новогодних каникул будет всплеск заболеваемости гриппом.

- Подъем гриппа значимый ждем после новогодних праздников. Но готовиться нужно уже сейчас, - цитирует главу Роспотребнадзора «Интерфакс».

По ее словам, в настоящее время растет заболеваемость ОРВИ. Кроме того, фиксируются отдельные случаи гриппа.