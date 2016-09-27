Роспотребнадзор ждет эпидемии гриппа после новогодних каникул
Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что после новогодних каникул будет всплеск заболеваемости гриппом.
- Подъем гриппа значимый ждем после новогодних праздников. Но готовиться нужно уже сейчас, - цитирует главу Роспотребнадзора «Интерфакс».
По ее словам, в настоящее время растет заболеваемость ОРВИ. Кроме того, фиксируются отдельные случаи гриппа.
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