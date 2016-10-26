Роспотребнадзор изымает в Москве молочную продукцию компании PepsiCo из-за ящура

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Москве разослало всем крупнейшим торговым сетям письмо, в котором требует изъять из продажи около 4000 тонн молочной продукции производства компании PepsiCo.

Такая мера предпринимается в связи с тем, что 21 октября управление Россельхознадзора по Владимирской области обнаружило вирус ящура в молоке, поставляемом ООО «ВКВ» на комбинат, принадлежащий АО «Холдинговая компания «Ополье», в свою очередь приобретенному компанией PepsiCo, - сообщают «Ведомости».

Согласно распространенному Роспотребнадзором документу, отправленному в сети магазинов «Атак», «Дикси», «Перекресток», «Ашан», «У Билла», с полок должны быть изъяты кефир жирностью 1 процент и 3,2 процента, молоко и простокваша.

Представители «Перекрестка» и «Дикси» подтвердили изданию факт получения письма.

- Сразу после получения информации от Роспотребнадзора и производителя о возможном заражении продукции «Ополье» в течение часа товары этого бренда за указанные даты была изъяты из продажи. На сегодняшний момент мы не зарегистрировали обращений, которые были бы связаны с некачественной продукцией «Ополье», - заявил представитель торговой сети «Дикси».

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