Рособрнадзор запретил прием студентов в три государственных вуза

Рособрнадзор запретил трем государственным университетам принимать студентов на предстоящий учебный год, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по результатам проверок, проведенных с 24 по 30 марта 2017 года, запрещен прием студентов в Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского и Орловский государственный аграрный университет имени Н.В.Парахина.

Кроме того, ведомство также приостановило действие лицензии НАНОО ВПО «Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования».

На основании суда приказом Рособрнадзора прекращено также действие лицензии ЧОУ ВО «Кисловодский институт экономики и права».

Госаккредитации также лишился московский филиал ОЧУ ВО «Российская международная академия туризма» по направлениям «промышленная экология и биотехнологии» и «сервис и туризм».

Вузы, лишившиеся лицензии, обязаны прекратить образовательную деятельность. В случае приостановления или лишения действия госаккредитации вуз не может выдавать дипломы государственного образца и предоставлять обучающимся отсрочку от службы в ВС РФ по призыву, сообщает «РИА Новости».

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