Рособрнадзор запретил четырем вузам осуществлять прием абитуриентов

По результатам проверок, проведенных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в период с 3 по 10 ноября, четыре российских вуза лишились права принимать абитуриентов.

В список попали Международная академия оценки и консалтинга, Дальневосточный институт международных отношений, Институт менеджмента, маркетинга и финансов, а также Санкт-Петербургский институт управления и права, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Также ведомство полностью лишило государственной аккредитации Нижегородский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета.

Кроме того, по ряду специальностей аккредитации лишились филиал Московского психолого-социального университета в Муроме Владимирской области и Педагогический институт в Калининградской области.