Рособрнадзор проверит знания учителей

Рособрнадзор разрабатывает новую модель аттестации педагогов, преподающих в общеобразовательных школах.

По словам заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева, есть случаи, когда большинство учеников в классе не успевают по определенному предмету, а педагог на родительском собрании намекает на необходимость дополнительных платных занятий.

Он также отметил, что есть школы, качество образования в которых позволяет родителям не прибегать к услугам репетиторов.

По данным «Парламентской газеты», в создании новой модели аттестации педагогов принимают участие сами учителя — создаются контрольно-измерительные материалы, включающие блоки по знанию предмета, психологии, педагогической науки.

«Любой педагог должен будет аттестовываться раз в четыре года. В пилотном режиме проект будет опробован в десяти регионах, причем, если учитель не пройдет аттестацию, Рособрнадзор не предлагает тут же наказывать предметника. Он должен быть направлен в институт повышения качества образования», - пояснил Музаев.

Согласно данным исследовательского центра портала Superjob, свыше 30 процентов родителей недовольны качеством знаний школьников, а более 80 процентов прибегают к услугам репетиторов.

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