Рособрнадзор приостановил лицензию Института иностранных языков в Москве

Рособрнадзор из-за неисполнения предписаний приостановил лицензию Института иностранных языков в Москве.

В Федеральной службе по надзору в сфере образования уточнили, что вуз не исправил выявленные недочеты в установленные сроки.

Лицензия подтверждает право образовательного учреждения на оказание услуг. Однако в случае ее приостановки вуз сможет вести образовательную деятельность, выдавая документы собственного образца.

Институт иностранных языков лишился права выдавать дипломы установленного Минобрнауки РФ образца и не сможет гарантировать студентам отсрочку от службы в армии, передают «Известия».

Ранее лишенный лицензии Европейский университет в Петербурге снова подал документы в Рособрнадзор.