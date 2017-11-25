Рособрнадзор приостановил лицензию Института иностранных языков в Москве
Рособрнадзор из-за неисполнения предписаний приостановил лицензию Института иностранных языков в Москве.
В Федеральной службе по надзору в сфере образования уточнили, что вуз не исправил выявленные недочеты в установленные сроки.
Лицензия подтверждает право образовательного учреждения на оказание услуг. Однако в случае ее приостановки вуз сможет вести образовательную деятельность, выдавая документы собственного образца.
Институт иностранных языков лишился права выдавать дипломы установленного Минобрнауки РФ образца и не сможет гарантировать студентам отсрочку от службы в армии, передают «Известия».
Ранее лишенный лицензии Европейский университет в Петербурге снова подал документы в Рособрнадзор.
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