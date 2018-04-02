Рособрнадзор опроверг перенос ЕГЭ
В Рособрнадзоре назвали слухами сообщения в соцсетях и некоторых региональных СМИ о переносе сроков сдачи Единого госэкзамена.
«Все экзамены основного периода пройдут в установленные сроки, необходимости в их переносе нет», - цитирует «Интерфакс» главу ведомства Сергея Кравцова. Он заверил выпускников в том, что они могут спокойно продолжать подготовку к сдаче экзаменов.
Основной период ЕГЭ приходится на 28 мая-2 июля.
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