Рособрнадзор опроверг перенос ЕГЭ

В Рособрнадзоре назвали слухами сообщения в соцсетях и некоторых региональных СМИ о переносе сроков сдачи Единого госэкзамена.

«Все экзамены основного периода пройдут в установленные сроки, необходимости в их переносе нет», - цитирует «Интерфакс» главу ведомства Сергея Кравцова. Он заверил выпускников в том, что они могут спокойно продолжать подготовку к сдаче экзаменов.

Основной период ЕГЭ приходится на 28 мая-2 июля.