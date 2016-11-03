Рособрнадзор лишил государственной аккредитации еще два российских вуза

Ярославский филиал «Московского психолого-социального университета» и «Восточный институт» по результатам проверок лишены государственной аккредитации. Частично лишен аккредитации по пяти направлениям подготовки «Оренбургский государственный аграрный университет».

Кроме того, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки запретила прием абитуриентов в «Новосибирский институт экономики, психологии и права» и «Уральский институт экономики, управления и права», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Государственная аккредитация подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам.

Лишенный аккредитации вуз не имеет права выдавать дипломы установленного Министерством образования РФ образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в армии.