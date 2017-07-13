«Рособоронэкспорт» заработала на авиации 65 млрд долларов

С момента своего образования «Рособоронэкспорт» экспортировали более 1300 самолетов и вертолетов.

В будущем компания прогнозирует увеличение спроса на рынке боевой авиации.

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что авиационная составляющая в поставках компании в 2017 году превысит отметку в 50%.

Он добавил, что интерес к российской боевой авиации на мировом оружейном рынке резко возрос после успешного выполнения боевых задач Воздушно-космическими силами страны в ходе антитеррористической операции в Сирии.

Наибольшим спросом у иностранных заказчиков пользуются самолеты «Су-30», «Су-35», а также вертолеты «Ми-28НЭ», «Ка-52» и «Ми-17».

Основные покупатели техники - страны арабского Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 2017 году «Рособоронэкспорт» принимает участие в шести международных авиационно-космических салонах, в том числе, в одном из крупнейших в мире – «МАКС», который открывается 18 июля в Жуковском.

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Места: Россия
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