«Рособоронэкспорт» попал под санкции США
Американские власти вводят ограничения в отношении компании «Рособоронэкспорт». В силу они вступят с 9 мая.
Вашингтон обвиняет компанию в нарушении введенного им режима нераспространения оружия, действующего в отношении Сирии, Северной Кореи и Ирана. Действовать санкции будут в течение двух лет, если главой Госдепартамента США не будет принято иного решения, сообщает «Интерфакс».
Санкции устанавливают запрет на приобретение любыми департаментами или агентствами администрации США продукции и услуг у компании, в отношении которой они вводятся. Кроме того, запрещается предоставление ей помощи, продажа оружия и военной техники, выдача лицензий США на приобретение товаров, на которые распространяется режим экспортного контроля.
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