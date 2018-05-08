«Рособоронэкспорт» попал под санкции США

Американские власти вводят ограничения в отношении компании «Рособоронэкспорт». В силу они вступят с 9 мая.

Вашингтон обвиняет компанию в нарушении введенного им режима нераспространения оружия, действующего в отношении Сирии, Северной Кореи и Ирана. Действовать санкции будут в течение двух лет, если главой Госдепартамента США не будет принято иного решения, сообщает «Интерфакс».

Санкции устанавливают запрет на приобретение любыми департаментами или агентствами администрации США продукции и услуг у компании, в отношении которой они вводятся. Кроме того, запрещается предоставление ей помощи, продажа оружия и военной техники, выдача лицензий США на приобретение товаров, на которые распространяется режим экспортного контроля.