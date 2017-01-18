В «Роснефти» объяснили право Игоря Сечина на езду с «мигалкой»

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев объяснил журналистам право главы государственной компании Игоря Сечина передвигаться по Москве и России на автомобиле со спецсигналом тем, что Сечин является ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК.

- То есть как минимум он государственный чиновник определенного уровня, имеющий право на «мигалку» и на спецавтомобиль, – цитирует Леонтьева Republic со ссылкой на ВВС.

Ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на собственные источники сообщил, что Сечин продолжает пользоваться автомобилем со спецсигналом, несмотря на запрет, введенный президентом РФ Владимиром Путиным в 2012 году.

Согласно президентскому указу «Об упорядочении использования спецсигналов», правительству РФ положены 32 «мигалки», Администрации президента – 22, ФСБ – 207. «Роснефть» и другие государственные компании в указе не значатся.