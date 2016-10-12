«Роснефть» увеличит добычу после покупки «Башнефти»

Покупка «Башнефти» обеспечит рост добычи жидких углеводородов «Роснефти» на 10 процентов и нефтепереработки на 20 процентов. Так утверждается в сообщении «Роснефти».

Это произойдет благодаря объединению потенциалов от оптимизации взаимных поставок нефти, транспортных и логистических затрат, снижения стоимости буровых услуг, совместного использования инфраструктуры добывающих активов, современных технологий и ноу-хау.

В минувший понедельник премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о подписании распоряжения правительства, согласно которому госпакет в 50,075 процента акций «Башнефти» будет продан «Роснефти» за 329,69 миллиарда рублей. Сегодня сделка была закрыта, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин не исключил участия иностранных инвесторов в приватизации почти 20 процентов акций компании «Роснефть». Заявление главы государства прозвучало на форуме «Россия зовет!».

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