«Роснефть» увеличила себе денежные бонусы в 100 раз

Члены правления компании «Роснефть» за I квартал 2017 года получили бонусов на 1,5 миллиарда долларов, что является увеличением по сравнению с прошлым годом в сто раз.

Премии топ-менеджерам выросли в связи с покупкой у государства 50,08% акций «Башнефти» и продажей инвесторам 19,5% «Роснефти», сообщает Kommersant.

Чистая прибыль «Роснефти» по международным стандартам финансовой отчетности в I квартале 2017 года составила 21 млрд рублей, прибыль, относящаяся на долю акционеров — 13 млрд рублей, что на 8,3% выше уровня такого же периода 2016 года.