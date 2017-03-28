«Роснефть» считает незаконным решение Европейского суда по санкциям против компании

Решение Европейского суда в Люксембурге о признании обоснованным введение Евросоюзом санкций в отношении «Роснефти» является крайне политизированным и незаконным. Такое заявление сделала пресс-служба компании.

«Суд отказался признать, что санкции ЕС были приняты в том числе для достижения скрытых целей и в действительности являются способом конкурентной борьбы. Тем не менее, суд не смог объяснить, почему ограничения, поводом для которых послужило присоединение Крыма к РФ, касаются таких вопросов, как доступ нефтяных компаний на международные финансовые рынки, нефтедобыча на арктическом шельфе, разработка трудноизвлекаемых запасов, глубоководных и сланцевых месторождений. Компания считает, что санкции, которые были введены против нее странами ЕС в первую очередь нацелены на то, чтобы увеличить риски ведения бизнеса, помешать реализации значимых проектов и создать, таким образом, преференции для других игроков на нефтяном рынке, - цитирует сообщение «Роснефти» «Интерфакс».

В компании подчеркнули также, что суд не принял во внимание, что санкции наносят экономический ущерб европейским партнерам «Роснефти», производящим технологическое оборудование, европейским банкам и инвестиционным фондам, которые сотрудничали с «Роснефтью» по кредитным соглашениям.

Ранее «Роснефть» подала иск к властям Великобритании о правомерности секторальных санкций ЕС, введенных против России в 2014 году, однако в январе 2015 года Высокий суд Лондона перенаправил иск в Суд ЕС.

Аналогичные иски в связи с санкциями подали также «Газпром нефть», ВЭБ, Сбербанк и ВТБ.

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