«Роснефть» проведет газопровод в Иракском Курдистане
Концерн «Роснефть» планирует провести газопровод на территории Иракского Курдистана для поставки сырья из Ирака в Турцию и ЕС.
Нефтекомпания собирается до конца года договориться с правительством Иракского Курдистана о строительстве экспортного газопровода мощностью 30 млрд кубометров газа.
Уже в 2019 году должны начаться поставки местным потребителям (ТЭС и заводы), с 2020 года стартует экспорт газа.
Если «Роснефти» удастся реализовать этот проект, поставки из Ирака в Турцию и ЕС по объему будут практически сопоставимы с «Турецким потоком» — ключевым экспортным проектом «Газпрома», отмечает Kommersant.
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