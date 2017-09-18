«Роснефть» проведет газопровод в Иракском Курдистане

Концерн «Роснефть» планирует провести газопровод на территории Иракского Курдистана для поставки сырья из Ирака в Турцию и ЕС.

Нефтекомпания собирается до конца года договориться с правительством Иракского Курдистана о строительстве экспортного газопровода мощностью 30 млрд кубометров газа.

Уже в 2019 году должны начаться поставки местным потребителям (ТЭС и заводы), с 2020 года стартует экспорт газа.

Если «Роснефти» удастся реализовать этот проект, поставки из Ирака в Турцию и ЕС по объему будут практически сопоставимы с «Турецким потоком» — ключевым экспортным проектом «Газпрома», отмечает Kommersant.