«Роснефть» отменила возмутившую Навального закупку дорогих икорниц

«Роснефть» отменила закупку дорогих икорниц, возмутившую оппозиционера Алексея Навального.

Официальной причиной отмены конкурса стало отсутствие договоренности с поставщиком о снижении цены закупки.

По словам пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, так как закупка не состоялась, у Навального появилась возможность «втюхать нам более дешевые и качественные вилки и столовое серебро, которое он нажил непосильным трудом».

Он отметил, что «Роснефть» планирует закупить икорницы и пледы для сотрудников и партнеров компании, которые совершают дальние перелеты по 12 часов, проводя в самолетах деловые переговоры.

Ранее на сайте Алексея Навального появилась информация, согласно которой дочерняя компания «Роснефти» «РН-Аэрокрафт» собирается приобрести две икорницы по 83 тысячи рублей каждая, и двенадцать пледов по 124,7 тысячи рублей каждый, уточняет Ura.ru.