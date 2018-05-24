«Роснефть» купила для ЦСКА ледовый дворец «Парк легенд»
Компания «Роснефть» приобрела у структур Аркадия Ротенберга московский ледовый дворец «Парк Легенд».
Отмечается, что «Роснефть» выкупила ледовый дворец, чтобы получить для ХК «ЦСКА» право выступления в этом дворце на протяжении длительного периода.
Концерн «Роснефть» является генеральным спонсором «ЦСКА».
Сумма сделки не сообщается, передает РИА Новости.
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