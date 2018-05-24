«Роснефть» купила для ЦСКА ледовый дворец «Парк легенд»

Компания «Роснефть» приобрела у структур Аркадия Ротенберга московский ледовый дворец «Парк Легенд».

Отмечается, что «Роснефть» выкупила ледовый дворец, чтобы получить для ХК «ЦСКА» право выступления в этом дворце на протяжении длительного периода.

Концерн «Роснефть» является генеральным спонсором «ЦСКА».

Сумма сделки не сообщается, передает РИА Новости.