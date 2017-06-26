«Роснефть» добилась извинений от «РБК»

Руководство «РБК» и журналисты издания признали, что сведения в статье под заголовком «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP», ставшей предметом иска компании «Роснефть», не соответствуют действительности.

Как утверждается в совместном заявлении, сторонами было достигнуто мировое соглашение, в рамках которого руководство холдинга «РБК» и все журналисты, вовлеченные в конфликт, признают, что сведения, указанные в статье, не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию «Роснефти».

В материале, опубликованном «РБК», утверждалось, что глава «Роснефти» Игорь Сечин якобы попросил правительство защитить компанию от возможного увеличения доли BP в капитале российской корпорации, которое могло произойти в результате приватизации части акций, принадлежащих государству.

После публикации материала «Роснефть» потребовала признать эту статью не соответствующей действительности, а также потребовала компенсацию в 3,2 миллиарда рублей за ущерб деловой репутации.

Московский арбитраж частично удовлетворил требования «Роснефти», обязав ответчиков выплатить компании 390 тысяч рублей. Позже Девятый апелляционный арбитражный суд отменил назначенную денежную компенсацию, обязав «РБК» опубликовать опровержение, сообщает «РИА Новости».