В «Роснано» проходит обыск

В офисе «Роснано» проводятся следственные действия в отношении одного из менеджеров. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Предполагается, что проводимые правоохранительными органами следственные действия могут быть связаны с задержкой строительства фармкомплекса «НТ-Фарма» в Ярославской области. Предприятие должно открыться в будущем году и выпускать жизненно важные лекарства.

Корпорация начала инвестировать в проект с 2009 года и ее доля составляет 49%. В какой-то момент у партнеров «Роснано» возникли трудности с графиком платежей и проект оказался под угрозой остановки. После того, как был найден новый частный инвестор финансирование продолжилось.

«Все действия «Роснано» проходили тщательную юридическую экспертизу, проверку службы безопасности. Стратегические решения утверждались советом директоров компании», - отмечается в сообщении. В корпорации заверили, что заинтересованы в сотрудничестве со следствием и выразили готовность предоставить всю необходимую информацию.

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