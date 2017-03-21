В Росмолодежи сменился руководитель
В Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь) сменился руководитель – эту должность занял Александр Бугаев.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий медведев. Оно опубликовано на сайте правительства.
По мнению председателя Координационного совета «Молодой гвардии Единой России» Дениса Давыдова, Бугаев может придать новый импульс развитию молодежной политики в России. Он охарактеризовал нового главу Росмолодежи как настоящего профессионала, ответственного и целеустремленного человека, передает ТАСС.
В 2014-2016 годах Росмолодежь возглавлял Сергей Поспелов. После его перехода на работу в Госдуму ведомством некоторое время руководил Алексе Паламарчук.
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