В Росмолодежи сменился руководитель

В Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь) сменился руководитель – эту должность занял Александр Бугаев.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий медведев. Оно опубликовано на сайте правительства.

По мнению председателя Координационного совета «Молодой гвардии Единой России» Дениса Давыдова, Бугаев может придать новый импульс развитию молодежной политики в России. Он охарактеризовал нового главу Росмолодежи как настоящего профессионала, ответственного и целеустремленного человека, передает ТАСС.

В 2014-2016 годах Росмолодежь возглавлял Сергей Поспелов. После его перехода на работу в Госдуму ведомством некоторое время руководил Алексе Паламарчук.