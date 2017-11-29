В «Роскосмосе» назвали место падения ракеты-носителя «Союз»

Директор филиала корпорации «Роскосмос» Константин Чмаров рассказал о месте падения ракеты-носителя «Союз». По его словам, фрагменты ракеты находятся в акватории Атлантического океана.

Ее составные части приземлились в Зейском районе Амурской области и в двух районах Якутии.

При этом, местонахождение разгонного блока «Фрегат» и космических аппаратов пока остается под вопросом.

Ученый отметил, что при такой скорости «невозможно войти в атмосферу и сохраниться монолитным куском».

«Происходит рассеивание… Кроме пыли и мелких осколков, ничего не оседает», — пояснил он.

28 ноября 19 спутников, включая «Метеор-М», не вышли на целевую орбиту после запуска, сообщает «РИА Новости».

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