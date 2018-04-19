«Роскосмос» задумался о сокращении полетов к МКС
Корпорация намерена реже отправлять экипажи на орбиту, но при этом увеличить продолжительность экспедиций.
По словам исполнительного директора по пилотируемым космическим программам, космонавта Сергей Крикалева, сейчас экипажи прилетают на «Союзах» на МКС четыре раза в год. В «Роскосмосе» хотят сократить количество полетов до трех.
В то же время должна возрасти длительность пребывания миссий на МКС до 200 суток. Сейчас продолжительность экспедиции составляет в среднем 160-180 суток, передает НСН со ссылкой на российские СМИ.
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