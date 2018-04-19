«Роскосмос» задумался о сокращении полетов к МКС

Корпорация намерена реже отправлять экипажи на орбиту, но при этом увеличить продолжительность экспедиций.

По словам исполнительного директора по пилотируемым космическим программам, космонавта Сергей Крикалева, сейчас экипажи прилетают на «Союзах» на МКС четыре раза в год. В «Роскосмосе» хотят сократить количество полетов до трех.

В то же время должна возрасти длительность пребывания миссий на МКС до 200 суток. Сейчас продолжительность экспедиции составляет в среднем 160-180 суток, передает НСН со ссылкой на российские СМИ.

Новости по теме
Следующая новость В России разрешат покупать дачи за счет материнского капитала

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО