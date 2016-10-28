Роскосмос задействует на МКС новый ядерный двигатель

Роскосмос собирается испытать элементы новой ядерной энергодвигательной установки на МКС. Заявка на проведение научно-исследовательской работы размещена на сайте госзакупок. Замечается, что установка мегаватного класса будет испытана на российском сегменте международной космической станции, сообщает «Экономика Сегодня».

На исследовательские работы истратят 264 миллиона рублей. Согласно документу, употребление данной ядерной установки позволит в будущем создать космические корабли, не зависящие от солнечного освещения. Исследование поможет ученым решать задачи, требующие высокого уровня электрической мощности.