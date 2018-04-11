Роскосмос создаст туристический модуль на МКС

Роскосмос рассмотрит предложения по организации модуля для космических туристов на Международной космической станции (МКС), сообщил гендиректор госкорпорации Игорь Комаров.

По его словам, в связи с сокращением численности российского экипажа развитие проекта по космическому туризму было «заморожено», а сейчас возобновляется.

«Думаю, в этом году рассмотрим предложения, в том числе и по организации туристического модуля. Здесь есть разные варианты: строительство специального модуля, дооборудование и модификация существующих или планируемых», - сказал Комаров в интервью «Российской газете».

Он также отметил, что госкорпорация ведет переговоры с потенциальными космическими туристами и уже есть желающие, в том числе и россияне.

Гендиректор Роскосмоса также напомнил, что Россия уже девять лет единственная страна, осуществляющая доставку людей на МКС, сообщает ТАСС.