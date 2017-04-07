«Роскосмос» не собирается лететь на Марс
«Роскосмос» не планирует в ближайшие 10-15 лет полетов на Марс, сообщил замгендиректора компании по международной деятельности Сергей Савельев.
По его словам, в ближайшее время госкорпорация ведет подготовку к пилотируемой миссии на Луну.
Савельев также отметил, что «Роскосмос» не интересует пилотируемый полет на Марс, так как это на данный момент является основной целью NASA.
Он уточнил, что эти обстоятельства не мешают «Роскосмосу» и NASA вести диалог по формированию совместных проектов, сообщает «Национальная служба новостей».
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