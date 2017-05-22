Роскосмос просит 340 млрд рублей на космодромы
Роскосмос представил в правительство программу развития космодромов. На ее реализацию ведомству необходимы 340 миллиардов рублей.
По словам главы Роскосмоса Игоря Комарова, в настоящее время обсуждаются вопросы оптимизации программы. В частности, они касаются стартовых сооружений, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что программа обеспечит дальнейшее развитие отношений России с Казахстаном и совместных проектов.
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