Роскосмос подтвердил потерю космического грузовика «Прогресс» над Тывой

Большинство обломков космического корабля «Прогресс» сгорели в плотных слоях атмосферы на высоте 190 километров над Тывой.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роскосмос.

Как заверили в космическом ведомстве, потеря грузовика, не скажется на функционировании систем Международной космической станции.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-У» с «Прогрессом» стартовала с Байконура, состоялось отделение корабля от третьей ступени ракеты, и «Прогресс» вышел на орбиту.

На борту корабля находится 2,5 тонны груза, в частности, топливо для дозаправки МКС, вода и воздух, научное оборудование и комплектующие, контейнеры с продуктами питания, одежда, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.