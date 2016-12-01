Роскосмос подтвердил потерю космического грузовика «Прогресс» над Тывой
Большинство обломков космического корабля «Прогресс» сгорели в плотных слоях атмосферы на высоте 190 километров над Тывой.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роскосмос.
Как заверили в космическом ведомстве, потеря грузовика, не скажется на функционировании систем Международной космической станции.
Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-У» с «Прогрессом» стартовала с Байконура, состоялось отделение корабля от третьей ступени ракеты, и «Прогресс» вышел на орбиту.
На борту корабля находится 2,5 тонны груза, в частности, топливо для дозаправки МКС, вода и воздух, научное оборудование и комплектующие, контейнеры с продуктами питания, одежда, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.
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