«Роскосмос» перенес пуск корабля «Союз» к МКС
Из-за технических неполадок старт корабля «Союз» к Международной космической станции отложен. Корабль должен был стартовать 23 сентября.
Решение принято по техническим причинам после проведения контрольных испытаний на космодроме Байконур, сообщает "Интерфакс". Дата запуска корабля "Союз МС-02" будет объявлена дополнительно.
Ожидается, что пилотируемый корабль "Союз МС-02" доставит на МКС двух российских космонавтов и одного астронавта США. В основной состав экипажа входят Сергей Рыжиков, Андрей Борисенко и Роберт Шейн Кимброу.
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