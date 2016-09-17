«Роскосмос» перенес пуск корабля «Союз» к МКС

Из-за технических неполадок старт корабля «Союз» к Международной космической станции отложен. Корабль должен был стартовать 23 сентября.

Решение принято по техническим причинам после проведения контрольных испытаний на космодроме Байконур, сообщает "Интерфакс". Дата запуска корабля "Союз МС-02" будет объявлена дополнительно.

Ожидается, что пилотируемый корабль "Союз МС-02" доставит на МКС двух российских космонавтов и одного астронавта США. В основной состав экипажа входят Сергей Рыжиков, Андрей Борисенко и Роберт Шейн Кимброу.