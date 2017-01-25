Роскосмос отправил двигатели ракет-носителей «Протон-М» на доработку

«Роскосмос» отозвал все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М» и отправил и на доработку.

Как выяснила газета «Коммерсант», специалисты выявили во время испытаний одного из жидкостных двигателей второй ступени ракеты-носителя «Протон-М», что при сборке вместо материалов с использованием драгоценных металлов использовались «неликвидные компоненты», которые были менее жаростойкими.

После обнаружения дефекта все двигатели, выпущенные за последние несколько лет, были возвращены на Воронежский механический завод, где их и произвели.

Кроме того, сотрудники ФСБ и Следственного комитета выяснят, каким образом для сборки ступеней материалы с использованием драгоценных металлов были заменены на более дешевые. Кроме того, замена материалов не была отражена в документах, сообщает «Федерал пресс».

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