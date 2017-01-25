Роскосмос обнаружил некачественный припой в двигателях ракет-носителей «Протон-М»

Государственная корпорация по космической деятельности обнаружила, что при производстве ракет-носителей «Протон-М» применялся припой, не соответствующий конструкторской документации, и вернула на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени «Протонов».

«В декабре 2016 года были проведены очередные испытания двигателя второй ступени «Протон-М». По итогам испытаний к функционированию двигателя замечаний нет. Детальный анализ выявил применение в производстве припоя, не соответствующего конструкторской документации», — цитирует сообщение Роскосмоса РИА «Новости».

По данным ведомства, вместо штатного припоя, на предприятии применялся «более дорогостоящий с содержанием драгоценного металла».

Сейчас специалисты Роскосмоса, ВМЗ и НПО «Энергомаш» занимаются определением, в скольких двигателях использовался некондиционный припой.

По итогам проверки, а также в случае выявления дефекта будет принято решение о замене двигателей, - отметили в Роскосмосе, добавив, что говорить о количестве двигателей, которые могут попасть под отзыв, пока преждевременно.

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