«Роскосмос» нашел замену ракетам с украинскими «мозгами»

Специалисты отечественной космической отрасли планируют через два года перевести программу запусков пилотируемых кораблей «Союз МС» на ракеты-носители «Союз-2.1а», оснащенные российской системой управления. Сейчас при стартах «союзов» к МКС используются ракеты-носители с украинской системой управления.

Отказ от ракет-носителей «Союз-ФГ» с украинскими системами управления обусловлен их технологическим устареванием, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник из числа сотрудников космодрома «Байконур».

По словам источника, смена ракеты-носителя производится в плановом порядке в рамках отказа от морально устаревших аналоговых систем управления на цифровые. «Политика здесь ни при чем», - подчеркнул источник. Он добавил, что освободившиеся «Союз-ФГ» могут быть в 2018 году использованы для запуска части грузовых кораблей «Прогресс».

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