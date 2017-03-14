«Роскосмос» набирает желающих отправиться на Луну

«Роскосмос» объявил набор космонавтов, готовых отправиться в экспедицию на Луну.

Как уточняется в материале, полет запланирован на корабле «Федерация», который будет построен в ближайшее время.

Претенденты должны иметь идеальное здоровье и высшее образование. Предпочтение будет отдаваться инженерам или научным сотрудникам, возраст которых не превышает 35 лет, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на «Комсомольскую правду».