«Роскосмос» набирает желающих отправиться на Луну
«Роскосмос» объявил набор космонавтов, готовых отправиться в экспедицию на Луну.
Как уточняется в материале, полет запланирован на корабле «Федерация», который будет построен в ближайшее время.
Претенденты должны иметь идеальное здоровье и высшее образование. Предпочтение будет отдаваться инженерам или научным сотрудникам, возраст которых не превышает 35 лет, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на «Комсомольскую правду».
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