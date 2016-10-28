«Роскосмос» не будет поставлять во Франции ракеты из-за дела ЮКОСа

«Роскосмос» не будет поставлять французскому оператору Arianespacе ракеты «Союз», пока не получит 300 миллионов евро, заблокированные по делу ЮКОСа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СМИ.

- Мы не получаем денег, которые Arianespace должна за нашу работу. Нет денег - нет товара. Мы не можем работать бесплатно. Поэтому мы не будем ничего поставлять, - приводит газета заявление «Роскосмоса».

Ранее глава корпорации Игорь Комаров направил правительству Франции письмо с требованием выплатить средства, на которые был наложен арест в связи с иском бывших акционеров ЮКОСа.