Росконтроль нашел смертельный яд в магазинных морепродуктах
Ведомство провело проверку замороженных креветок, приобретенных в магазинах крупнейших в России ритейлеров.
Закупки были сделаны в «Перекрестке», «Ашане», «О'кей» и других сетевых магазинах. В ходе тестирования продукции эксперты практически во всех образцах обнаружили превышение предельно допустимого содержания мышьяка.
В ответ на запросы о разъяснении ситуации с креветками руководство торговых сетей попыталось убедить Росконтроль в том, что качество продукции постоянно отслеживается. Ведомство эти объяснения не устроили, все образцы были внесены в черный список, сообщает телеканал «360».
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