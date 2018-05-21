Росконтроль нашел смертельный яд в магазинных морепродуктах

Ведомство провело проверку замороженных креветок, приобретенных в магазинах крупнейших в России ритейлеров.

Закупки были сделаны в «Перекрестке», «Ашане», «О'кей» и других сетевых магазинах. В ходе тестирования продукции эксперты практически во всех образцах обнаружили превышение предельно допустимого содержания мышьяка.

В ответ на запросы о разъяснении ситуации с креветками руководство торговых сетей попыталось убедить Росконтроль в том, что качество продукции постоянно отслеживается. Ведомство эти объяснения не устроили, все образцы были внесены в черный список, сообщает телеканал «360».