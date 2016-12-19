В Роскомнадзоре рассказали о блокировке ресурсов о суициде

Роскомнадзор заблокировал все общедоступные интернет-ресурсы, посвященные суициду. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.

Он отметил, что в настоящее время остается нерешенной проблема «закрытых» сообществ в социальных сетях, которые тщательно проверяют новых участников. Для выявления и последующей блокировки таких сообществ Роксомнадзор создал совместную с «ВКонтакте» рабочую группу, передает портал «Сантк-Петербург.ру».

По словам Жарова, на данный момент доказано, что более полутора десятков самоубийств были спровоцированы. Одна из несостоявшихся жертв дала показания против конкретного администратора «групп смерти», он арестован.

Однако по сведениям портала, этот человек может избежать наказания или получить не более трех лет лишения свободы.