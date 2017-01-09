Роскомнадзор закрыл 47 сайтов с пиратской копией «Викинга»

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ограничила доступ к 47 сайтам, на которых была размещена пиратская копия художественного фильма «Викинг».

«Накануне новогодних праздников Мосгорсуд вынес определение о предварительных обеспечительных мерах по защите исключительных прав в отношении фильма «Викинг». Распространение первых пиратских копий фильма было зафиксировано 31 декабря 2016 года после 22:00. Пик распространения пришелся на 1 и 2 января 2017 года», - цитирует сообщение Роскомнадзора ТАСС.

Как отметили в ведомстве, по состоянию на 9 января «на основании определения суда и 43 заявлений правообладателя Роскомнадзором предприняты меры реагирования в отношении 696 ресурсов (в том числе, где распространялись анонсы произведения). Ограничивается доступ к 47 страницам сайтов с пиратской копией фильма».

Лента Андрея Кравчука создана по мотивам «Повести временных лет» и рассказывает о жизни князя Владимира. Фильм вышел на киноэкраны 29 декабря 2016 года. 7 января сообщалось, что кинолента стала самой кассовой в истории, преодолев отметку в один миллиард рублей.