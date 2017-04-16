Роскомнадзор заблокировал нарушающие тайну личной переписки ресурсы

Роскомнадзор заблокировал ресурсы, которые предоставляют услуги по доступу к чужим SMS и сообщениям в мессенджерах.

В заявлении ведомства говорится: «На основании решения Ишимского городского суда Тюменской области в Единый реестр запрещенной информации внесены URL-адреса сайтов с информацией об оказании услуг по предоставлению возможности доступа к детализированной переписке абонентов связи и пользователей мессенджеров».

Провайдеры хостингов получили уведомления об ограничении доступа к информации, которая признана судом запрещенной, пишет «Интерфакс».

В сообщении ведомства говорится, что в соответствии со статьей 23 Конституции РФ каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничить в этом праве может только суд.