Роскомнадзор заблокировал 50 анонимайзеров и VPN-сервисов

Роскомнадзор в ходе борьбы с Telegram, запрещенным на территории России решением суда, заблокировал 50 анонимайзеров и VPN-сервисов, обеспечивавших доступ к мессенджеру, рассказал замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Он также отметил, что если у ФСБ возникнут проблемы с ключами для шифрования другого популярного мессенджера - Viber, то и в отношении этого приложения могут быть приняты судебные решения.

«Любой мессенджер, любая площадка, которая является ОРИ, и не дает те данные, которые необходимо дать по закону ФСБ, она может подпасть под блокировку, - сказал Субботин, отметив, что к Viber вопросов пока нет.

13 апреля Таганский районный суд Москвы принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России. С 16 апреля Роскомнадзор безуспешно пытается ограничить доступ к приложению на территории России, блокируя VPN и прокси-сервисы, которые предоставляют доступ к мессенджеру. В настоящее время Telegram продолжает работать на всей территории РФ, сообщает «Интерфакс».