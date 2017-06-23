Роскомнадзор выдвинул ультиматум к Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал Telegram выполнить требования российского законодательства, чтобы избежать блокировки.

«На данный момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой Telegram исчерпаны», – заявил Жаров, уточнив, что практически ежедневно по всем доступным адресам мессенджера направляют письма с разъяснением требования закона об организаторах распространения информации, однако никакого ответа от владельцев сервиса не поступило.

В ведомстве пояснили, что владельцы Telegram должны заполнить анкету сведений об управляющей компании и направить в Роскомнадзор данные для включения в реестр организаторов распространения информации.

Жаров уточнил, что в случае отказа, мессенджер будет заблокирован на территории России до тех пор, пока не будут выполнены требования закона, сообщает «Экономика сегодня».

Telegram — бесплатный мессенджер для смартфонов, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов. В работе сервиса используется серверная часть c закрытым кодом, работающая на мощностях нескольких компаний США и Германии, финансируемых создателем мессенджера Павлом Дуровым. По некоторым данным, ежегодно Дуров вкладывает в сервис до 12 миллионов долларов.