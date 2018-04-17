Роскомнадзор вычислил способ обхода блокировки Telеgram

Роскомнадзор идентифицировал IP-адреса пуш-уведомлений, которые использует Telеgram для обхода блокировки, сообщил глава ведомства Александр Жаров.

«Мы в курсе этой технологии, IP-адреса ее идентифицированы. В настоящее время мы разрабатываем техническое решение в отношении этой технологии обхода блокировок», - сказал Жаров.

Специалисты Роскомнадзора выяснили, что Telegram использует так называемые пуш-уведомления, рассылаемые своим пользователям. Они появляются вверху экрана планшета или смартфона. Данная технология может использоваться для обновления сетевых настроек и автоматического обхода блокировок.

Ранее глава скандального мессенджера Павел Дуров написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте», что будет выплачивать биткоин-гранты администраторам VPN и прокси сервисов в рамках защиты цифровых свобод и прогресса.

13 апреля, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о немедленной блокировке Telegram из-за отказа предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей, сообщает «Интерфакс».

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