Роскомнадзор дал «Telegram» 15 дней на передачу ключей ФСБ

Роскомнадзор дал руководству мессенджера «Telegram» 15 дней на передачу шифровальных ключей всех принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений.

В случае отказа служба направит в суд исковое заявление с требованием об ограничении на территории России доступа к интернет-ресурсам компании «Telegram Messenger Limited».

По мнению руководства мессенджера, компания считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей, сообщает РБК.