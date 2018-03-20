Роскомнадзор дал «Telegram» 15 дней на передачу ключей ФСБ
Роскомнадзор дал руководству мессенджера «Telegram» 15 дней на передачу шифровальных ключей всех принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений.
В случае отказа служба направит в суд исковое заявление с требованием об ограничении на территории России доступа к интернет-ресурсам компании «Telegram Messenger Limited».
По мнению руководства мессенджера, компания считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей, сообщает РБК.
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