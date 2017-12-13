Роскомнадзор не собирается блокировать Twitter

Популярной сети микроблогов Twitter не грозит блокировка на территории России из-за аккаунта «Открытой России», сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее официальный сайт «Открытой России» был заблокирован Роскомнадзором, так как деятельность организации была признана «направленной на инспирирование протестных выступлений» и «дестабилизацию внутриполитической ситуации».

«Были выявлены иные информационные ресурсы данных организаций, размещенные в социальных сетях. В соответствии с законом им были направлены требования об удалении противоправного контента», - уточнили «НСН» в пресс-службе ведомства, отметив, что диалог с социальными сетями по данному вопросу продолжается.

Сегодня днем газета «Коммерсант» сообщила, что Роскомнадзор может заблокировать Twitter в России, если аккаунт «Открытой России» не будет удален в течение суток.

Ранее Роскомнадзор, выполняя требования Генеральной прокуратуры, заблокировал 21 основной интернет-ресурс с материалами организаций, признанных в России нежелательными.

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