Роскомнадзор просит Google и Amazon не помогать Telegram
Роскомнадзор призвал компании Google и Amazon прекратить предоставлять мессенджеру Telegram, заблокированному на территории России, свои IP-адреса.
В пресс-службе ведомства пояснили, что подобные схемы позволяют мессенджеру обойти блокировку, что является нарушением решения суда.
«Продолжаем рабочие контакты с Amazon и Google с целью прекращения предоставления Telegram IP-адресов с целью работы мессенджера в России в нарушение решения суда», —сообщили в Роскомнадзоре.
С компанией Google ведомству удалось пообщаться на эту тему гораздо продуктивней, чем с Amazon, однако пока переговоры не привели к положительным результатам.
Регулятор не исключают, что решения американских компаний могут быть связаны с «политическими причинами».
13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать доступ к Telegram в России за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей, сообщает Life.
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