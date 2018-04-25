Роскомнадзор просит Google и Amazon не помогать Telegram

Роскомнадзор призвал компании Google и Amazon прекратить предоставлять мессенджеру Telegram, заблокированному на территории России, свои IP-адреса.

В пресс-службе ведомства пояснили, что подобные схемы позволяют мессенджеру обойти блокировку, что является нарушением решения суда.

«Продолжаем рабочие контакты с Amazon и Google с целью прекращения предоставления Telegram IP-адресов с целью работы мессенджера в России в нарушение решения суда», —сообщили в Роскомнадзоре.

С компанией Google ведомству удалось пообщаться на эту тему гораздо продуктивней, чем с Amazon, однако пока переговоры не привели к положительным результатам.

Регулятор не исключают, что решения американских компаний могут быть связаны с «политическими причинами».

13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать доступ к Telegram в России за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей, сообщает Life.

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