Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram

Роскомнадзор получил решение Таганского суда Москвы и приступил к блокировке популярного мессенджера Telegram на территории России, сообщали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время операторам сотовой связи и интернет-провайдерам направлена информация об ограничении доступа к ресурсам Telegram.

Принадлежащие сервису доменные имена и IP-адреса серверов Telegram теперь будут вноситься в реестр заблокированных сайтов.

«В Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership», - сообщили в ведомстве.

13 апреля Туганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил запретить мессенджер Telegram на территории России из-за отказа разработчиков предоставить спецслужбам ключи шифрования, сообщает ТАСС.

ФСБ в середине июля 2017 года потребовала у Telegram предоставить ей ключи для декодирования сообщений, однако разработчик сервиса Павел Дуров категорически отказался сотрудничать со спецслужбами.