Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram

Роскомнадзор получил решение Таганского суда Москвы и приступил к блокировке популярного мессенджера Telegram на территории России, сообщали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время операторам сотовой связи и интернет-провайдерам направлена информация об ограничении доступа к ресурсам Telegram.

Принадлежащие сервису доменные имена и IP-адреса серверов Telegram теперь будут вноситься в реестр заблокированных сайтов.

«В Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership», - сообщили в ведомстве.

13 апреля Туганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил запретить мессенджер Telegram на территории России из-за отказа разработчиков предоставить спецслужбам ключи шифрования, сообщает ТАСС.

ФСБ в середине июля 2017 года потребовала у Telegram предоставить ей ключи для декодирования сообщений, однако разработчик сервиса Павел Дуров категорически отказался сотрудничать со спецслужбами.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Зураб Церетели подарит Москве Бориса Ельцина

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО