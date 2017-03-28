Роскомнадзор приравнял учебники магии к порнографии

Роскомнадзор присвоил колдовским книгам, хранящимся в фондах библиотеки, категорию «18+», запретив выдавать их детям.

Эксперты ведомства пришли к выводу, что детальные описания магических процедур могут спровоцировать детей на опасные для жизни действия или насилие.

В феврале нынешнего года Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева попросила провести экспертизу двух учебников магии. Отмечается, что одна из книжек рекомендует бороться с возрастными прыщами походом на кладбище, где необходимо дождаться первого провоза покойника и произнести заклинание. Во второй книге для спасения умирающего советуют разложить вокруг тела по кругу 13 голов убитых кур, а затем забить черного козла и лить больному на ноги теплую кровь. Кроме того, в книгах рассказывается о выкапывании мертвецов для магических обрядов и о методах борьбы с вампирами.

По мнению главы Лиги безопасного интернета Дениса Давыдова, от книг с описаниями черной магии надо изолировать не только детей, но и взрослых.

Вместе с тем психологи рекомендуют издавать подобные книги о магии с комментариями ученых, например, из Российской академии наук. В таких изданиях историки рассказали бы о воззрениях предков.

В Российской библиотечной ассоциации (РБА) пояснили, что книги, выпущенные до 1 сентября 2012 года, не подлежат стопроцентной маркировке, несмотря на то что их выдают читателям позже этой даты, пишет газета «Известия».

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