Роскомнадзор пригрозил Павлу Дурову в считанные дни заблокировать Telegram

Роскомнадзор пообещал заблокировать мессенджер Telegram через несколько дней, если Павел Дуров не предоставит информацию для внесения компании в список организаторов распространения информации. Об этом заявил глава федеральной службы Александр Жаров.

Он сказал: «Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра, но я повторяю, что время ограничено — оно исчисляется днями. Мы будем эти дни ждать ответа Павла Дурова».

Как сообщает Lenta.ru, в Роскомназоре заявляют, что из-за нежелания Дурова предоставить данные спецслужбам террористы продолжают «безнаказанно убивать людей с использованием этого канала коммуникации».

23 июня владелец Telegram рассказал о нейтральном отношении к террористам и предложил сотрудникам ведомства ознакомиться со статистикой блокировок.