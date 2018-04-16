Роскомнадзор пригрозил блокировать прокси-серверы
Владельцы прокси-серверов, позволяющих обойти запрет мессенджера Telegram, получают уведомления от Роскомнадзора о грозящей блокировке.
По словам руководителя международной группы «Агора» Павла Чикова, ведомство грозит заблокировать прокси-серверы на основании призывов к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности, сообщает «Интерфакс».
Ранее создатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер будет задействовать встроенные методы обхода блокировок. От пользователей это каких-либо действий не потребует, однако без прокси-серверов полная доступность сервиса все же не гарантирована.
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