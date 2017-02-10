Роскомнадзор попросил радиостанцию «Эхо Москвы» соответствовать закону
Главный редактор Алексей Венедиктов рассказал, что надзорное ведомство в своем письме к радиокомпании фактически просит исключить из состава ее владельцев иностранный компонент.
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский подтвердил «Интерфаксу», что Роскомнадзор направил информационное письмо в адрес редакции «Эха Москвы» с требованием привести ее структуру в соответствие с действующим законодательством в части иностранного капитала.
По словам Ампелонского, в письме указан срок выполнения требований, однако никаких предупреждений радиостанции не выносилось.
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