Роскомнадзор перестал кошмарить «Google» блокировкой

Роскомнадзор снял блокировку с 3,7 млн IP-адресов «Google», при этом адреса мессенджера «Telegram», находящиеся в составе подсетей, полностью установлены и блокируются.

Также отмечается, что подсети разблокированы с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов, которые завалили жалобами ведомство о технических проблемах.

Однако «Telegram», пусть и с некоторыми перебоями, по-прежнему продолжает работать в России, передает Interfax.